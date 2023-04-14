AKTİF SİYASETTEN ÇEKİLEN ADEM GÜNER’DEN KAMUOYUNA MESAJ VAR

Eski Alaağaç Muhtarı, geçtiğimiz mahalli seçimlerde İYİ partiden Belediye Başkan adayı olan ve İYİ partide aktif siyaset yaparken siyasetten çekildiğini açıklayan

Eski Alaağaç Muhtarı, geçtiğimiz mahalli seçimlerde İYİ partiden Belediye Başkan adayı olan ve İYİ partide aktif siyaset yaparken siyasetten çekildiğini açıklayan Akyazı esnaflarından Adem Güner kamuoyuna duyurulmak üzere eğitim öğretim konularındaki görüşlerini içeren bir açıklama yaptı.

Adem Güner’in açıklaması aynen şöyle:

“ÇOK DEĞERLİ AKYAZI KAMUOYUNA , KIYMETLİ BASIN MENSUPLARIMIZ VE SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE DUYURUMDUR;

Akyazı’mızın kamuoyunu oluşturan çok değerli basın yayın kuruluşları ,değerli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve bunlara gönül veren değerli vatandaşlarımızın taşın altına elini koymak ve eğitimde eksiklerimizi gidermeyi istemek için seçim arifelerinin tam zamanı olduğunu düşünerek eğitim öğretim ile ilgili yapılması gerekenlerin isteneceği bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum .

Özellikle Akyazı’mızın eğitiminin yerlerde süründüğü aşikar olup bu konuda siyasilerden ve sivil dolu kuruluşlarımız ve halkımız aracılığıyla yetkili ve etkili kişilerden bu eğitim başarısızlığının giderilmesi için ne gerekiyorsa bunları istemek ve eksiklerin giderilmesini talep etmek hakkımız olduğunu düşünüyorum .

Malumunuz üzere deprem fay hattı üzerinde olduğu iddiasıyla yıkılan eski ismini Akyazı lisesi sonraki ismi ile Şehit yüzbaşı Halil İbrahim Sert lisesinin yerine sadece Akyazı’mıza değil Marmara bölgesine hitap edecek şekilde çok fonksiyonlu bir eğitim kurumu yapmak mümkündür .

Öncelikli olarak şunu ifade etmek isterim ki deprem riski nedeniyle okulun yıkılmış olması ve yerine yenisinin yapılmayacak olması bir handikap ve gerekçeleri inandırıcı olmayan şekilde açıklanan durumdur .

Şayet gerçekten orası deprem bölgesi ve orada yapılacak binanın eğitim açısından sakıncalı bir durumu var ise hemen yanı başında eğitim gören diğer okulların eğitime devam etmesinin geçerli bir izah olmalıdır .

Eğitim için uygun görülmediği için yıkılan Akyazı lisesinin ve bu okulda eğitim görecek olan evlatlarımızın can güvenliğinin değerli olduğu düşünülürse hemen yanı başındaki diğer okulda eğitim gören yavrularımızın hayati tehlikesinin önem arz etmediği mi akla gelmektedir .

Yine ayrıca bu fay hattı üzerinde yapılmış olan ve yeni yapılmakta olan binalara ruhsat verilmesi okulun yıkılmasıyla tezat oluşturmamakta mıdır ?

Bir sürü sebepleri ardı arkası da sıralamak mümkündür .

Burada bir sebep ve suçlu aramak yerine çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini düşünmekteyim .

Bu vesileyle ara eleman sıkıntısının yaşandığı ülkemizde yıkılan Akyazı lisesinin yerine Marmara bölgesinde eksiği bulunan aşçılık üzerine güzel ve fonksiyonel bir lise yapmak mümkündür .

Teknik aşçılık ve Anadolu lisesi yapılarak ve dışardan gelen öğrencilerin de kalmasını sağlanacağı pansiyon yapılıp hizmete sunularak Marmara bölgesinde aşçılık alanında eksiği bulunan ara eleman ihtiyacı karşılanması ve ayrıca Akyazı‘ya bir hareket getirilmesi mümkün olacaktır .

Sadece büyük tesislerde işletmelerde ve otellerde çalışacak eleman yetiştirmekten ziyade pastanelerde ,lokantalarımız da ve her türlü yiyecek içecek hizmeti sunan yerlerde daha kaliteli hizmetlerin sunulması daha kültürlü gençlerimizin yetiştirilerek halkımızın hizmetine sunulması mümkün olacaktır .

Ayrıca gençlerimizin yurt içi ve yurt dışı gastronomi alanında geliştirilerek Akyazı’nın Gaziantep misali gastronomi bölgesi haline getirilmesi mümkün olacaktır .

Bu okul Akyazı‘ya katma değer olarak geri dönecektir .

Bu vesileyle dere akarken heybeyi doldurmak gerekli misali seçim zamanları hizmetlerin en çok alındığı dönemler olduğu düşünülerek parti fark etmeksizin bütün siyasi partileri ,sivil toplum kuruluşlarını, dernek ve odaları ve siyasi partilere gönül veren etkili ve yetkili bütün parti mensuplarını bu konu üzerinde gönül seferberliğine ve birlikte hareket ederek Akyazı’mıza marka ,eğitim de marka haline getirme çalışması içerisinde rol ve görev almaya davet ediyorum .

Bu duygu ve düşünceler ile bütün Akyazı halkına saygılarımızı sunarak milletvekillerini seçmek için çalışmak yerine milletvekilleri adaylarını Akyazı‘ya hizmet için koşturmanın daha faydalı olacağını düşünerek bütün kamuoyuna saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum .

Bu vesileyle Ramazan’ınızı tebrik eder Ramazan bayramına sağlıkla ulaşmayı ve tekrarlarını yaşamayı dua ve niyaz ederim .

Adem GÜNER”