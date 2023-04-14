AKŞEMSEDDİN CAMİİNDE SAKALI ŞERİF HEYECENI

Akyazı'da Ramazan ayı dolayısıyla Hz Peygamber'in Sakalı Şerif'i Ak Şemseddin camiinde teravih sonrası ziyarete açıldı.
Akyazı AK Şemseddin Camiinde kılınan teravih namazının ardından 40 bez parçası içinde küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde vatandaşların ziyaretine sunuldu.
AK Şemseddin Camii imam Hatib-i Muhammed Ali Hoca'nın elinden Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için camii içinde sıraya giren Akyazılılar Sakal-ı Şerif ziyaretinde gözyaşlarını tutamazken Sakal-ı Şerif, erkek cemaatin ziyareti bittikten sonra kadınların ziyaretine açıldı.