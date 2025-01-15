AKSA-DER’DE KONGRE İSMAİL ÖZMERT GÜVEN TAZELEDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Yönetim kurulu faakliyet raporu, Denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe ayrı ayrı okundu.

Kısa adı AKSA-Der olan Akyazı Sanatseverler Derneğinin olağan kongresi geçtiğimiz gün yapıldı. Çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle yapılamayan İlk kongrenin ardından yapılan kongreye 25 üye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Yönetim kurulu faakliyet raporu, Denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe ayrı ayrı okundu. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu ibra edildi.

Daha sonra seçimlere geçildi. Yapılan açık oylamaya tek liste halinde girildi. Listenin oylanmasında toplantıya katılanların tamamı olumlu oy kullandı.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından sonra dilek ve temennilere geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan üyeler bir süre ere verilen dermek faaliyetlerine yeniden hız verilmesini, koro çalışmalarına başlanması ve en kısa zamanda da halka açık bir konser düzenlenmesini istediler.

Derneğin eski Başkanı İsmail Özmert’in yeniden seçilere güven tazelediği seçimlerde yönetim ve denetim kurulları şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL

1-İsmail Özmert 2- Bülent Uluköylü 3- Baki Demir 4-Şükrü Karasakal 5-Yaşar Kırlak 6-Şefika Zamanisoğlu 7-Süha Ak

DENETLEME KURULU ASİL

1-İbrahim Tetik 2- Feridun Kaya 3- A. İhsan Kanık