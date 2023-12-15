AKPARTİ ADAY ADAYLARINDAN MHP'YE ZİYARET

​​​​​​​Mart 2024’de yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Ak Partiden aday adayı olarak müracaat eden Sami Kafadar ile Murat Tepeçınar, Cumhur ittifakı ortağı MHP Akyazı teşkilatına birer ziyaret gerçekleştirdiler.

Mart 2024’de yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Ak Partiden aday adayı olarak müracaat eden Sami Kafadar ile Murat Tepeçınar, Cumhur ittifakı ortağı MHP Akyazı teşkilatına birer ziyaret gerçekleştirdiler.

Ayrı ayrı zamanlarda gerçekleşen ziyaretlerde MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve yönetimi ziyaret eden misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Ziyarette kendilerini tanıtan Ak Partili belediye başkan aday adayları Kafadar ve Tepeçınar, MHP’lilerden destek talebinde bulundular.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu da yapılan ziyaretlerden memnunluk duyduk, bütün aday adayları bizim için eşit mesafededir. Ak Parti Akyazı için kimi aday gösterirse bizim de adayımız o olur açıklaması yaptı ve aday adaylarına başarı dileğinde bulundu.