AKBALIK GÜREŞLERİ İÇİN GÜVENLİK TOPLANTISI

​​​​​​​4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan 58. Tarihi Akyazı Akbalık Güreşlerinin güvenli bir şekilde yapılması, güreşçiler, güreşleri izlemeye gelecek olan vatandaşların

4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan 58. Tarihi Akyazı Akbalık Güreşlerinin güvenli bir şekilde yapılması, güreşçiler, güreşleri izlemeye gelecek olan vatandaşların rahat ve huzurunu temin için güreş alanında İlçe Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk ve Belediye Başkanı Bilal Soykan üçlü bir toplantı yaparak güreş günü alınacak güvenlik önlemleri için görüş alışverişi yaptılar.

Belediye Başkan Yardımcısı ve güreşlerin koordinatörü Mehmet Öztürk’te inceleme yapan heyete çalışmalarla ilgili bilgi verdi.