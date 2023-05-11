Akbalık güreşi için istişare toplantısı

​​​​​​​4 Haziran 2023 Pazar günü 58. si yapılacak olan tarihi Akbalık güreşleri için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer’in

4 Haziran 2023 Pazar günü 58. si yapılacak olan tarihi Akbalık güreşleri için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer’in önderliğinde Akbalık güreş sahasında inceleme yapan teknik heyetin ardından bu defa belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde Akbalık güreşlerinin adı efsaneye çıkmış eski ağası İdris Caymaz, belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Akyazı’nın yetiştirdiği değerli güreşçilerden Hamit Altun ve Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi olduğu halde İstanbul’a giderek güreşlerin bu yılki ağası İbrahim Şahin’le Ofisinde bir araya geldi.

Bu bir araya gelişte Akbalık güreşi ile ilgili olarak yapılacak ve yapılması gereken hususlar üzerinde görüş alışverişi yapıp önemli kararlar aldılar.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Akyazı Akbalık güreşlerinin öneminden ve tarihinden bahsedildi. Geçmişte olduğu gibi bu yıl ki güreşlerde de adına ve şanına uygun bir güreş tertibi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz denildi.