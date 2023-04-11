AK Parti Sakarya adayları tanıtıldı

​​​​​​​AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün Ankara'da düzenlendi. Toplantıya, Sakarya milletvekili adayları da katıldı.

AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün Ankara'da düzenlendi. Toplantıya, Sakarya milletvekili adayları da katıldı.

Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya milletvekili adayları Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç ve Rahmi Can Şeşen'in yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda isim katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklamasının ardından 600 milletvekili adayı tanıtımı yapıldı. AK Parti'nin Sakarya'dan aday olan 8 milletvekili adayı da salondaki ekrandan yayınlandı.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.