Ak Parti İl Başkanı Tever Akyazı’yı turladı

​​​​​​​Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğine katılmak üzere Akyazı’ya gelen Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, iftar öncesi önce 89 yaşında hayata gözlerini yuman belediyeden emekli Yaşar Curoğlu’nun annesi

Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğine katılmak üzere Akyazı’ya gelen Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, iftar öncesi önce 89 yaşında hayata gözlerini yuman belediyeden emekli Yaşar Curoğlu’nun annesi ve Beşiktaş eski yöneticisi Fahrettin Curoğlu’nun yengesinin cenaze törenine katıldı daha sonra da beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve İlçe yöneticiler olduğu halde İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Ziyaretlerinde vatandaşın sorunlarını da dinleyen Ak Parti İl başkanı Yunus Tever ve beraberindeki heyet, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhur başkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partiden milletvekili adayı olanlara oy istedi.

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, iftar sonrası Sakarya’ya geri döndü.