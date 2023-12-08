AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI Murat TEPEÇINAR’ dan Pazaryerine Ziyaret

​​​​​​​AK Parti Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı Murat TEPEÇINAR İlçe pazarının kurulduğu Çarşamba günü esnafla bir araya gelmek için Pazar yerini ziyaret etti.

AK Parti Akyazı Belediye Başkan Aday Adayı Murat TEPEÇINAR İlçe pazarının kurulduğu Çarşamba günü esnafla bir araya gelmek için Pazar yerini ziyaret etti.

Tepeçınar, ziyaretinde Pazar yeri esnafı ve alışverişe gelen vatandaş ile sohbet ederek kendisinden ve projelerinden bahsetti. Vatandaşların ve esnafın Murat TEPEÇINAR’a olan ilgisi ve samimiyeti gözden kaçmadı. Ziyarette pazaryeri esnafı kendilerinin sadece seçim sürecinde değil normal zamanda da hatırlanmak istediklerini ve pazaryeri ile alakalı sorunları anlatarak taleplerini ilettiler.

Murat TEPEÇINAR “ Biz Akyazı’yı tüm halkımızla birlikte yönetmeye geliyoruz. İşçisiyle, esnafıyla, memuruyla ayrım yapmadan Akyazı’yı hep birlikte yaşanılabilir bir hale dönüştüreceğiz. Her bir vatandaşımızın derdini sahiplenerek, Akyazılıların belediye hizmetlerine rahat ulaşmasının temini hususunda elimizden geleni yapacağız. “ dedi.