Ak Parti Akyazı Kadın Kolları İftarda bir araya geldi

Ak Parti Kadın Kolları başkanı Nurten Birincioğlu, yönetiminde yer alan ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ak Parti Kadın Kolları başkanı Nurten Birincioğlu, yönetiminde yer alan ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Değerli mesai arkadaşlarımla iftar yemeğinde bir araya gelmek bana mutluluk verdi. Davete katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyen Ak Parti Akyazı Kadın Kolları başkanı Birincioğlu, bu davette hem oruçlarımızı açıp yemeğimizi yedik hem de yemek sonrası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminin yaklaştığı şu günlerde değerli arkadaşlarımla yol haritamızı bir kez daha gözden geçirdik dedi.