Ak Parti Akyazı iftar yemeği verdi İftara İl Başkanı Yunus Tever de katıldı

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı geçmişten bugüne kadar partilerinin her kademesinde görev almış olanlara iftar yemeği verdi. İl Başkanı Yunus Tever’inde katıldığı iftar yemeği Batakköylüler

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı geçmişten bugüne kadar partilerinin her kademesinde görev almış olanlara iftar yemeği verdi. İl Başkanı Yunus Tever’inde katıldığı iftar yemeği Batakköylüler düğün salonunda verildi.

İftar yemeğinde yapılan konuşmalarda Ak Partinin Türkiye’de bir siyasi harekette birleşmiş en kalabalık aile oldukları vurgulandı ve kıymetli dava arkadaşlarımızla aynı sofranın başında ve birlik içindeyiz denildi ve kardeşliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun temennisi yapıldı.

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğine, partililerin dışında Cumhur ittifakını oluşturan partilerin başkan ve yöneticileri ile bazı STK başkanları ve bazı mahalle muhtarları da katıldı.