Ak Kadınlardan Kızılay Şube Başkanı Adem Ekşi’ye nezaket ziyareti

Ak Parti Akyazı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, Hendek İlçe başkanı Seher Dündar ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Kızılay gönüllüsü eşi Dilek Soykan gittikleri Karasu’da Kızılay Şube başkanı Adem Ekşi’ye makamında bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Ak Parti Akyazı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, Hendek İlçe başkanı Seher Dündar ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Kızılay gönüllüsü eşi Dilek Soykan gittikleri Karasu’da Kızılay Şube başkanı Adem Ekşi’ye makamında bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkan Ekşi, kendisini ziyarete gelen Ak kadınlara Kızılay Karasu Şubesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve kendisi de Akyazı ve Hendek Kızılay Şubelerinin çalışmaları hakkında Ak Kadınlardan bilgiler aldı.

Kızılay Karasu Şube Başkanı Adem Ekşi Ak kadınlar tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılan ziyaret içinde kendilerine teşekkür etti.