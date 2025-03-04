Ahmet Savaş ilk ziyaretini Soykan’a yaptı

​​​​​​​Rakibine büyük fark atarak güven tazeleyen ve tekrar Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı seçilen Yeniorman Mahalle Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, kongre sonrası

Rakibine büyük fark atarak güven tazeleyen ve tekrar Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı seçilen Yeniorman Mahalle Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, kongre sonrası ilk ziyaretini belediye başkanı Bilal Soykan’a yaptı.

Ziyarette kongreye katılımı nedeniyle başkan Soykan’a teşekkür eden Ahmet Savaş, geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de başkanımızla el ele ayırım yapmaksızın bütün Mahalle Muhtarlarımızın sorunlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz dedi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da kavgasız, gürültüsüz güzel bir kongre izledik. Dernek başkanlığına seçilen Ahmet Savaş’ı ve onunla birlikte yönetim ve denetim kurullarına seçilen değerli muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Dernek başkanımızın da ifade ettiği gibi birlik içinde, el ele gönül gönüle bütün sorunların üstesinden geleceğiz dedi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.