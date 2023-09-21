AHİLİK HAFTASINDA CENAZE MUHABİRİNE “ŞÜKRAN” BELGESİ

​​​​​​​Akyazı’da bir internet Haber sitesinde habercilik yapan ve adı cenaze muhabirliğine çıkan Hacı İbrahim Aydın’a Akyazı Belediyesi tarafından

Akyazı’da bir internet Haber sitesinde habercilik yapan ve adı cenaze muhabirliğine çıkan Hacı İbrahim Aydın’a Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik gününde ''Şükran'' belgesi verildi.

Hacı İbrahim Aydın, İlçe merkezinde, beldelerde ve köylerdeki cenaze törenlerinin hemen hiç birini kaçırmayarak yaptığı haberlerle gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki Akyazı’lıların vefat eden kişilerden haber almasını sağlayarak önemli bir görevi yerine getiriyor.

Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik Haftası sebebiyle düzenlenen programda Hacı İbrahim Aydın’ şükran belgesini Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş’ın elinden aldı.

Belgesini alan Hacı İbrahim Aydın oldukça mutlu olduğunu belirterek kendisine bu belgeyi layık gören Başkan Soykan’a teşekkür etti.