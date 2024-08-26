Ağaların Ağası İdris Caymaz Akbalık’ta büyük ilgi gördü

​​​​​​​Akyazı Akbalık güreşlerinde üst üste 4 yıl ağalık yapan, ağalık yaptığı yıllarda geliştirdiği yeni yeni projeleri hayata geçirmesi v e yağlı güreşe apayrı bir

Akyazı Akbalık güreşlerinde üst üste 4 yıl ağalık yapan, ağalık yaptığı yıllarda geliştirdiği yeni yeni projeleri hayata geçirmesi v e yağlı güreşe apayrı bir güzellik kazandırması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve de yağlı pehlivan güreşçileri ile birlikte güreş severler tarafından da çok sevilen ve de sayılan iş insanı İdris Caymaz, Cumartesi günü yine Akbalık’a geldi ve davul zurna eşliğinde sahayı turlarken güreş severlerde onu unutmadıklarını yoğun alkışları ile gösterdiler.

Bir müddet protokol tribününde ve bir müddet de yeni güreş ağası R. Gökhan Yorulmaz’ın yanında oturan ağaların ağası İdris Caymaz daha sonra gazetecilerin görev yaptığı basın tribününe geldi ve canlı yayına katıldı, sorulan soruları cevapladı ve Akyazı’nın en eski gazetecileri unvanını ellerinde bulunduran Gazetemiz temsilcisi Salim Özyılmaz ile gazeteci ve Bizim Akyazı İnternet Haber sitesi sahibi Kenan Certel’le sohbet etti, onların sorularını yanıtladı ve tüm Sakaryalı güreş severlere sevgi, saygı ve selamlarını iletti.

Özyılmaz ve Certel’in 4 yıl üst üste Akbalık’ta güreş ağalığı yaptınız. Çok sevildiniz ve halen de sevildiğinizi gösterilen ilgi ve yapılan alkışlardan anlıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde ki sorusuna İdris Caymaz’ın cevabı şöyle oldu “ Spor sevgi, saygı ve kardeşlik demektir. Hele hele bu spor dalı güreş, güreşinde yağlısı olunca bu söylediklerim insan benliğinde zirve yapar. Bende hasbel kader imkanlarımın ölçüsünde Akbalık güreşlerine 4 yıl üstü üste ağalık yaparak katkı verdim. Başardığıma inanıyorum. Bundan sonra da katkı vermeye devam edeceğim. Beni bağırlarına basan seven v e saygı gösteren herkese teşekkür etmeyi görev sayarım”