Ağaç İşleri Odası başkanı Yılmaz “ Yapacağımız tüm çalışmalar Akyazı içindir “

​​​​​​​Gazeteci Salim Özyılmaz son yapılan seçim sonrasında Akyazı Ağaç İşleri Odası başkanlığına seçilen Birol Yılmaz’ı Odasında ziyaret etti.

Gazeteci Salim Özyılmaz son yapılan seçim sonrasında Akyazı Ağaç İşleri Odası başkanlığına seçilen Birol Yılmaz’ı Odasında ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz’ı hem Oda başkanı hem de Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) yönetim kurulu üyesi seçilmesinden ötürü tebrik etti ve her iki görevinde de kendisine başarı dileklerini iletti.

Ağaç İşleri Odası başkanı ve TAİF yönetim kurulu üyesi Birol Yılmaz’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Salim Özyılmaz’a teşekkür etti.

Yılmaz, ziyarette bazı açıklamalarda da bulundu. Yılmaz bugüne kadar Odalarında görev yapmış başkan ve yönetim kurulu üyesi meslektaşlarına çalışmaları ve Odaya katkılarından ötürü teşekkür etti ve kendisinin ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarının belirlediği hedefleri de şöyle sıraladı “ Göreve gelmeden önce de Odamız üyelerine ifade ettiğimiz gibi hedefimiz Odamızı en üst noktaya taşımak, Odamız üyelerinin sorunlarını çözmektir. Bu hedefimize ulaşabilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Artık Odamızın Ankara ayağı da var. Yerelde çözemediklerimizi Allah’ın izniyle Ankara’dan çözmeye çalışacağız”