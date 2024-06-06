Afacan Maymun oyununu 400 çocuk izledi

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan drama kursuna giden kursiyerlerin sahnelediği “Afacan Maymun” isimli oyunu 17 okuldan

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan drama kursuna giden kursiyerlerin sahnelediği “Afacan Maymun” isimli oyunu 17 okuldan gelen yaklaşık 400 öğrenci izledi.

HEM Müdürü Ali Salih Akyüz bünyelerinde açtıkları drama kursunun tüm hızıyla devam ettiğini ve kursa katılan kursiyerlerin, aldıkları eğitimlerle kısa sürede sahnede başarılı oyunlara imza atmaya başladığını belirterek, sergilediğimiz oyunlardan biri olan “Afacan Maymun” isimli oyunumuzda bunlardan sadece biridir ve bu oyunu “Hayat boyu öğrenme haftası” nedeniyle sahnelediklerini söyledi ve bu oyunumuzu şu ana kadar 400 öğrencimiz izledi ve oyunumuz büyük beğeni kazandı dedi.