ADLİYE MENSUPLARI ATATÜRK İLKOKULUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

​​​​​​​Akyazı Adliyesinin üst düzey yetkilileri Başsavcı Hüseyin Aşık, Savcı Kadir Kaya ve Hakim Elif Bulut Acar’dan oluşan aralarında Yazı İşleri Müdürü Serkan Yıldız ve Katip Kübra Kocaman’ında

Akyazı Adliyesinin üst düzey yetkilileri Başsavcı Hüseyin Aşık, Savcı Kadir Kaya ve Hakim Elif Bulut Acar’dan oluşan aralarında Yazı İşleri Müdürü Serkan Yıldız ve Katip Kübra Kocaman’ında yer aldığı bir adliye gurubu Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Faruk Kaya ve 4.sınıf öğretmenlerinin daveti üzerine okula gelen Adliye ekibini Okul Müdürü Faruk Kaya Makamında ağırladı. Çay ve kahveler içilirken yapılan sohbet genellikle eğitim öğretim faaliyetleri üzerine oldu.

Daha sonra okul salonuna geçildi. Okulun 4. Sınıflarının yer aldığı salonda Başsavcı Hüseyin Aşık kendisi ile birlikte beraberindeki adliye mensuplarını öğrencilere tanıttı. Hangi görevlerde bulunduklarını söyledi.

Daha sonra öğrencilerin merak ettikleri konulardaki bitip tükenmek bilmeyen sorularını cevaplandırdılar. Yaklaşık 40 dakika süren sohbet sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları Başsavcı Hüseyin Aşık’a imza karşılığı teslim ettiler.

Adliye yetkilileri okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.