ADININ VERİLDİĞİ AKYAZI SPOR KOMKLEKSİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve içinde yüzme havuzu, bin kişilik spor salonu olan ve kendi adının verildiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı belediyesi tarafından yaptırılan ve içinde yüzme havuzu, bin kişilik spor salonu olan ve kendi adının verildiği spor kompleksinin açılışını yapmak üzere Akyazı’ya geldi.

Akyazı Futbol sahasında helikopterden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-140 karayolundan Kuzuluk istikametinden Akyazı’ya geldi. Kuzuluk Mahallesinde gençler ve çocuklar tarafından durdurulan Cumhurbaşkanına çiçek takdim edildi.

Spor kompleksinin olduğu yere saat 16.05 de ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzuluk’tan Akyazı’ya gelirken yol kenarlarında evlerin pencere ve balkonlarından vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Akyazı’ya ulaştığında ve otobüsten indiğinde törenin yapılacağı alanı ağzına kadar dolduran kalabalık tarafından karşılandı.

Kürsüye de aynı heyecan, alkışlar eşliğinde çıkan ve Erdoğan bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum diye başladığı konuşmasına şöyle devam etti “ Maşallah bu muhteşem kalabalık beni son derece mutlu etti ve duygulandırdı. Buradaki muhteşem kalabalığı daha Akyazı’ya gelirken yolun sağında solunda toplanmış değerli Akyazılı hemşerilerimizin bizi karşılamasından anladım. Bu kalabalık bir şeyi gösteriyor. O da şu; Akyazı olarak biz14 Mayıs’a hazırız diyorsunuz. Sakarya biz gümbür gümbür akıyor ve 14 Mayıs’a hazırız diyor. İnşallah 14 Mayısta bay bay Kemal’i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur ittifakını Sakarya’da iş başında güvenle yola devam diyor musunuz? Ben size şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal’in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Sakarya’nın evladı Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar her şey diyor. 21 sene değil 40 yıl dik durduk dikleşmedik. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim kendi hikayemiz milletimizi sevmekle, ülkemizi sevmekle, vatanımızı sevmekle başladı. Her günümüze her haftamıza her ayımıza her yılımıza bu aşkla bu sevda ile başladık ve devam ediyoruz dedi.

Bu yıl 6 Şubat günü yaşadığımız deprem nedeniyle kayıplarımız olduk. O nedenle ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Biliyorsunuz bizim hareketimizde bayanların yeri ayrıdır. Hep kale içten fethedilir denir. Çok doğrudur. Yani hanımlar bir konuda karar verdi mi iş bitmiş demektir. Hamdolsun imanımız gereği olarak umudumuzu hiç yitirmedik. Ne diyor şair; İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

Deprem bölgesinde insanlarımızı hiç yalnız bırakmadık. Dün Kahraman Maraş’ta ve Nur dağındaydım. Orada tamamlanmış konutları sahiplerine teslim ettik. Birileri gibi bölgeye turist gibi gidip gelmiyoruz. Biz gittiğimiz yerde iş yapıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke terör devleti değildir. Neymiş efendim iktidar olurlarsa terör elebaşı Öcalan’ı çıkaracaklarmış. Kim söylüyor bunu bay bay Kemal. Peki, ortağı Meral buna ne diyor. Hiçbir şey. Sessiz kalıyor. Bu 7’li masa iyice dağıttı. Şimdi bu 7’li masayı benim Sakaryalı kardeşlerim, Akyazılı kardeşlerim 14 Mayıs’ta siz dağıtacaksınız dedi.

Türkiye artık İHA’sı SİHA’sı, Akıncısı, Kızıl elması, TOGG’u, TCG Anadolu’su ile tutulamayacak noktadadır. Türkiye yüzyılını inşa etmek sözü ile bir kez daha karşınızdayız diye Erdoğan, Afete hazırlık yanında diğer alanlarda da Ülkemizi ve Milletimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak adımlar atıyoruz dedi.

Bugün çocuklarımızla kabineyi topladık. Oradan Akyazı’ya geldik. Sakarya önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehirlerimizden biri. Şehrimize bugüne kadar kazandırdığımız 89 milyar liralık eser ve hizmeti Sakarya’da hayata geçirdik dedi.

Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte kendi adının verildiği Spor Kompleksinin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle açılışı yaptı.

Spor kompleksinin açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce kürsüye sırasıyla Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de birer konuşma yaptılar.