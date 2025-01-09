ADAPAZARI MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI ERDAL ERDEM GÖREVİ BIRAKIYOR

​​​​​​​Sakarya ve Adapazarı’nın başarılı muhtarı 5 dönemdir bu görevi mükemmel bir şekilde yaparak sadece Adapazarı’nın değil ildeki tüm muhtarların olduğu gibi uyum içinde iş birliği içinde olduğu kurumların yetkililerinin de sevgi ve saygısını kazanmış olan Erdal Erdem önümüzdeki günlerde

Sakarya ve Adapazarı’nın başarılı muhtarı 5 dönemdir bu görevi mükemmel bir şekilde yaparak sadece Adapazarı’nın değil ildeki tüm muhtarların olduğu gibi uyum içinde iş birliği içinde olduğu kurumların yetkililerinin de sevgi ve saygısını kazanmış olan Erdal Erdem önümüzdeki günlerde yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde aday olmayacağını sosyal medyadan yaptığı veda mesajı ile kamu oyuna duyurdu.

Erdal Erdem’in mesajı şöyle:

“Kurucu Başkanı olduğum ve 5 dönemdir (15) yıldır görev yaptığım ADAPAZARI MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI görevimi, 11 OCAK Cumartesi günü yapılacak 6. Olağan Genel Kurulda tekrar ADAY olmayarak sonlandırıyorum…Bu süreçte Kurucular Yönetim Kurullarıma, bugüne kadar beraber görev yaptığım Yönetim-Denetim-Disiplin Kurullarıma, üst kurul delegelerimize ve tüm MUHTARLARIMIZA ayrı ayrı teşekkür ediyorum…AHİRETE irtihal eden tüm MUHTARLARIMIZA ALLAH’tan rahmet diliyorum, Mekanları cennet olsun inşallah.Yeni göreve gelecek olan Başkan ve Yönetim Kurullarına başarılar dilerken, bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır.. Zor şartlarda kurduğumuz ADAPAZARI MUHTARLAR DERNEĞİMİZİ, çalışmalarımızla Ülke genelinde saygın Dernekler arasına sokmaya gayret ettik ve başardık…Bugüne kadar görev yaptığımız Tüm MUHTARLARIMIZDAN Haklarını helal etmelerini, eğer benim bir hakkım varsa herkese hakkımı helal ettiğimi ifade etmek isterim…Özellikle de başta EŞİM ve İki KIZIMDAN Haklarını helal etmelerini siz dostlarımın huzurunda bir kez daha ifade etmek istedim…Yapılacak Genel kurulun ADAPAZARI İlçemize, SAKARYA İlimize, Ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını ALLAH’tan dilerim…

HERKESE TEŞEKKÜRLER

ERDAL ERDEM SAKARYA MUHTARLAR FEDERASYONU BAŞKANI”