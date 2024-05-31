ADAPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ENGİN KAHRAMAN’A AKYAZILI DOSTLARINDAN TEBRİK ZİYARETİ

​​​​​​​Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Engin Kahraman’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Engin Kahraman’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Aslen Akyazı’lı olan ve Akyazı başta olmak üzere Sakarya’da sevilen ve sayılan Kahraman görevine başladıktan sonra tebrik için makamına gelen, telefon eden ve sosyal medyadan yapılan tebrikleri karşılamaktan adeta yorgun düştü.

Kahraman’a bir ziyaret te Uzun yıllar görev yaptığı Akyazı’daki mesai arkadaşlarından geldi. Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi beraberinde Okul Müdürlerinden oluşan bir gurup eğitimci Adapazarı’na giderek Engin Kahramanı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini sundular.

Adapazarı ilçesinin yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Akyazı’lı meslektaşlarının kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.