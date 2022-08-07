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  • KUMKÖPRÜ MAHALLE MUHTARI  BAHRİ YILMAZ “ANKARA’DA DAYIMIZ YOK HİZMET ALAMIYORUZ”
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 07-08-2022 23:48

KUMKÖPRÜ MAHALLE MUHTARI  BAHRİ YILMAZ “ANKARA’DA DAYIMIZ YOK HİZMET ALAMIYORUZ”

Maalesef bizim Ankara’da bir dayımız yok. Kimse bizi ciddiye almıyor. Söz verenler de sözlerinde durmuyorlar

KUMKÖPRÜ MAHALLE MUHTARI  BAHRİ YILMAZ “ANKARA’DA DAYIMIZ YOK HİZMET ALAMIYORUZ”

Akyazı’nın Kumköprü Mahallesi Muhtarı  Bahri Yılmaz’a bir dokunsanız bin ah işitirsiniz. Muhtar Bahri Yılmaz Muhtar olduktan sonra  mahallesinin eksiklerini gidermek için Belediye başta olmak üzere milletvekilleri ve diğer makamlara başvurduysam da bu güne kadar bir sonuç alamadım. Ankara’da dayısı olanlar mahallelerinin işlerini rahatlıkla yaptırıyorlar. Maalesef bizim Ankara’da bir dayımız yok. Kimse bizi ciddiye almıyor. Söz verenler de sözlerinde durmuyorlar  şeklinde konuştu.

Muhtar Bahri Mahallemizde köy konağı yok, kahvehane yok. Halkın oturup sohbet edebileceği bir mekanımız yok. Mahallemize Misafir davet edemiyoruz. Gelmek isteyenlere de bir bahane uydurup kabul edemiyoruz diyerek yetkililere sitem etti.

Yollarımız dar, genişletilmesi lazım. İki araç geçerken sıkıntı oluyor. Her an kaza olabilir. Kumköprü mahallesi Akyazı’nın mahallesi değil mi neden bizimle ilgilenilmiyor.

Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Akyazı Belediye Başkanımız ne olur mahallemizin sorunlarını görün ve bizlere yardımcı olun diye sizlerden yardım bekliyoruz. Dedi.

 

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