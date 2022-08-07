BURAK SEDA'SINA KAVUŞTU

Düzcanlar Kır bahçesinde düzenlenen ve kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde alkışlar arasında salona giren genç çiftler ilk dansları sonrası takı merasimi yapıldı.

Akyazı İlçesinin sevilen eğitimcilerinden Bayram ve Betül Kaya Yakışıklı evlatları Resim Öğretmeni Burak Kaya ile Bursa’lı Tahsin ve Hemengül Avcı çiftinin güzel kızları Seda İle evlendirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Düzcanlar Kır bahçesinde düzenlenen ve kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde alkışlar arasında salona giren genç çiftler ilk dansları sonrası takı merasimi yapıldı.

Damat Burak ve eşi Seda ile birlikte masa masa dolaşarak mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerine hoş geldiniz diyerek teşekkür ettiler.

Daha sonra da gençler müzik eşliğinde mahalli oyunlarla geceye renk kattılar.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Kaya ve Avcı ailelerini tebrik eder genç evlilere de kuracakları yeni yuvalarında sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletiriz.