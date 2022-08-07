SOYHAN SOFUOĞLU MUHTARLARA “BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE DOĞALGAZ SORUNUNUZU ÇÖZMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

MHP Akyazı İlçe Başkanı Sofuoğlu Doğalgaz Sorunu Bulunan Mahalle Muhtarlarıyla düzenledikleri Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldi.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Sofuoğlu Doğalgaz Sorunu Bulunan Mahalle Muhtarlarıyla düzenledikleri Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldi.

Yongalık Mahallesindeki Yıldız Parkta yapılan ve Sukenarı,Yeni Ormanköy, Türkormanköy, Kumköprü, Düzyazı, Yuvalak, Yahyalı, Kabakulak, Eskibedil,Uzunçınar, Bedil Tahirbey, Bedil Kadirbey, Batakköy ve Yağcılar Muhtarları, Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Av. Furkan Çakıroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş'ın katıldığı kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler.

Toplantıda Belediye Meclis Üyesi Ergün Öztürk, imara açık olmayan bölgelere de Doğalgaz hizmeti sağlanabileceğini ifade eden, 30/03/2022 tarihli, 27/15598 sayılı Akyazı Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirirken, Belediye Meclis Üyesi Av. Furkan Çakıroğlu mağduriyet yaşayan mahallelerimizin hukuki hakları ve izlenmesi gereken süreçleri ifade etti.

İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Muhtarlara Doğalgaz Talep Formu, Mahalle Vatandaşının Doğalgaz Talep Dilekçesi ve30/03/2022 tarihli, 27/15598 Sayılı Belediye Meclis Kararını teslim etti.

Sofuoğlu, Muhtarlara "Sizlere teslim etmiş olduğumuz evrakları doldurarak bize teslim edeceğiniz süreçte İl Başkanlığımız düzeyinde, AGDAŞ ile yapılması gereken işlemler için gerekli görüşmeler ve girişimlerde bulunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacak, büyük bir özveriyle sonuçlandırmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve Muhtarlar, Sofuoğlu'na ilgileri için teşekkür ederken, "Hizmette siyaset yapmayan yöneticilere ihtiyacımız var." ifadeleri kullanıldı.

Sofuoğlu toplantı sonunda yaptığı açıklamada: " 'Hak Yok, Vazife Var' anlayışı ile yaklaşık 3 aydır ova Mahallerimizde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından biri olan DOĞALGAZ sorunu ile MHP Akyazı İlçe Başkanlığı olarak üzerimize düşenin fazlasını yapacağımızın, sonuç almak için tüm gayretimizi göstereceğimizin sözünü vatandaşlarımıza verdik.

Bu zaman zarfında yasal olarak tüm takiplerimizi yaptık DOĞALGAZ Dağıtım Şirketi AGDAŞ'ın vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamamasının sebeplerini araştırdık. Edindiğimiz bilgiler neticesinde Dağıtım şirketi AGDAŞ'ın yetkililerinin ova Mahallelerimizde böyle bir kanun olmamasına rağmen 'İmar olmadığı' için doğalgaz hattı çekilemeyeceğinin cevabına ulaştık.

Fiziki ve alt yapı koşulları DOĞALGAZ dağıtımına uygun olan ova Mahallerimizin olmayan bir kanun üzerinden mağdur edilmesini istemiyoruz. Ayrıca Akyazı Belediye Başkanımız öncülüğünde İmar olmayan Mahallerimizde oluşabilecek alt yapı zararlarının Belediye tarafından 10 yıl süre ile karşılanacağını taahhütü olan Belediye Meclis Encümen kararı olmasına rağmen vatandaşlarımız haklı taleplerinin ilgili şirket tarafından karşılanmaması düşündürücüdür.

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı olarak önümüzdeki günlerde İlgili şirketin yetkilileri ile görüşme talep edecek ve sorunun çözüm noktasında mesafe alınacağına inanıyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini hiç esirgemeyen ve konunun takipçisi olan başta MHP TBMM Grup Başkanvekilimiz, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül Bey'e ve MHP Sakarya İl Başkanımız Sayın Ahmet Ziya Akar beye teşekkür ediyorum. Bu süreçte büyük özveri ile çalışan mücadele eden, kıymetli Muhtarlarımıza da teker teker teşekkür ediyorum.

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımız haklı talebi olan doğalgaz ile ilgili sonuç almak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Dedi.

MHP İlçe Başkanı Muhtarların konu ile ilgili sorularını da cevaplandırdı. Toplantı sonunda muhtarlara köylerinde doğal gaz almak isteyenleri sayısal olarak belirlemeleri için birer form ve birer adet te müracaat dilekçe örneği dağıtıldı.