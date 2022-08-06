AKYAZI’LI MUHTARLAR PETROL ZAMMINA ÇÖZÜM BULDU MOTORSİKLETLE SEYAHAT

Muhtarlar Nuri Öztürk ve Ali Öz ne yapalım artık otomobile binmek lüks oldu.

Akyazı Hasanbey ve Yağcılar Mahallesi muhtarları Nuri Öztürk ile Ali Öz son petrol zamlarından sonra otomobillerini evlerinde park ederek işlerini görmek üzere motorsikletle seyahat etmeye başladılar.

Her iki mahalle muhtarı Nuri Öztürk ve Ali Öz geçtiğimiz gün MHP Akyazı İlçe Başkanlığının Yongalık mahallesinde düzenlediği mahallelerine doğal gaz verilmesini isteyen ova mahallelerinin muhtarları ile yaptıkları toplantıya motorsikletle geldiler.

Muhtarlar Nuri Öztürk ve Ali Öz ne yapalım artık otomobile binmek lüks oldu. Akaryakıt oldukça pahalı. Ancak işlerimiz dolayısı ile uzak yerlere gitmek zorunda olduğumuz zaman bu gün olduğu gibi motorsiklet kullanıyoruz. Hem ekonomik hem de havadar. Herkese tavsiye ederiz dediler.