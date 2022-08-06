Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 06-08-2022 23:46

AKYAZI’LI MUHTARLAR PETROL ZAMMINA ÇÖZÜM BULDU MOTORSİKLETLE SEYAHAT

Muhtarlar Nuri Öztürk ve  Ali Öz ne yapalım artık otomobile binmek lüks oldu.

AKYAZI’LI MUHTARLAR PETROL ZAMMINA ÇÖZÜM BULDU MOTORSİKLETLE SEYAHAT

Akyazı Hasanbey ve Yağcılar Mahallesi muhtarları  Nuri Öztürk ile  Ali Öz son petrol zamlarından sonra otomobillerini evlerinde park ederek işlerini görmek üzere motorsikletle  seyahat etmeye başladılar.

Her iki mahalle muhtarı   Nuri Öztürk ve  Ali Öz geçtiğimiz gün MHP Akyazı İlçe Başkanlığının Yongalık mahallesinde düzenlediği mahallelerine doğal gaz verilmesini isteyen ova mahallelerinin muhtarları ile yaptıkları toplantıya motorsikletle geldiler.

Muhtarlar Nuri Öztürk ve  Ali Öz ne yapalım artık otomobile binmek lüks oldu. Akaryakıt oldukça pahalı. Ancak işlerimiz dolayısı ile uzak yerlere gitmek zorunda olduğumuz zaman bu gün olduğu gibi  motorsiklet kullanıyoruz. Hem ekonomik hem de havadar. Herkese tavsiye ederiz dediler.

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