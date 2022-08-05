AKYAZI’DA PROJELER HIZLA İLERLİYOR

Bilal Soykan, “Projelerimizin tamamı büyük bir hızla devam ediyor. Akyazı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

İnşaat çalışmaları hızla devam eden Akyazı İlçe Terminali ve zemin dolgusu tamamlanan Mezbahane- Canlı Hayvan Borsası Projeleri’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Projelerimizin tamamı büyük bir hızla devam ediyor. Akyazı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, inşaat çalışmaları hızla devam eden Akyazı İlçe Terminali ve zemin dolgusu tamamlanan Mezbahane- Canlı Hayvan Borsası Projeleri’nde incelemelerde bulundu. Fatih Mahallesi’nde hayata geçirilen İlçe Terminali Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “3 bin 500 metrekare alanda başlatmış olduğumuz projemiz tüm hızı ile devam ediyor. Bugün zeminin betonu atıldı. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak açılışını yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Mezbahane- Canlı Hayvan Borsası Projesi’ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Bilal Soykan, “ Fen İşleri Müdürümüz ile birlikte proje alanında incelemelerimizi gerçekleştirdik. Zemin dolgu işlemleri tamamlandı. Kısa süre içerisinde binaların kurulumuna da başlayacağız. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projemizin inşa çalışmaları hızla devam ediyor. İlçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımları yapmaya, insanımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Akyazı’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Akyazı’yı daha da güzelleştirmek için durmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Soykan İlçe Terminali ve Mezbahane- Canlı Hayvan Borsası projelerinin yanı sıra ilçede devam eden diğer çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Akyazı tarihinin en büyük yatırımı olan Akyazı Spor Kompleksi’nde çalışmaların tüm hızı ile sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 2023 yılında bu büyük projenin açılışını yapmak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Aralık ayında temelini attığımız bu projeyi, bir sene gibi bir sürede hizmete açmış olacağız inşallah” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi idari binası inşaatının da devam ettiğini belirten Başkan Soykan, “ İlçemizde okuyan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri adına fakülte binasını Akyazı Belediyesi olarak inşa ediyoruz. Bu projede de temel ve ilk katın kolon çalışmaları tamamlandı. Hızla çalışmalarımızı tamamlayarak öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Daha iyi eğitim daha kaliteli nesiller demektir. Her şeyin en güzelini hak eden kıymetli öğrencilerimize, bilgi ve birikimleriyle öğrencilerimizin yanlarında olan sevgili hocalarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.