MHP İLÇE BAŞKANI SOFUOĞLU "TÜRK GENÇLİĞİ, DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!"

​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Küçücek Mahallesi gençleri tarafından 'UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ve ZARARLARI' konusunda tertib edilen toplantıya iştirak etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Küçücek Mahallesi gençleri tarafından 'UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ve ZARARLARI' konusunda tertib edilen toplantıya iştirak etti.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şube Müdürü Maruf Memduh Sert ve geçmiş dönem Sakarya Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı, Sağlıkçı Selçuk Ayyıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, bağımlılık yapıcı maddelerin günümüzdeki istatistikleri, alınması gereken önlem ve verilmesi gereken mücadelelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sofuoğlu toplantı sonunda, 'UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ile MÜCADELE' de büyük hassasiyet gösteren gençlere teker teker teşekkür ederken "Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, gençliğimizi hedef alan ne varsa, karşısında sarsılmaz kaya olarak duracak, üzerimize düşenin en fazlasını yaparak, sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Sofuoğlu'nun toplantı sonrası yaptığı açıklama:

" Küçücek mahallemizde, gençlerimizin ev sahipliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü 'Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler ile Mücadele' Şube Müdürü Kıymetli Hocam Maruf Memduh Sert'in ve geçmiş dönem Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcımız, Sağlıkçı Selçuk Ayyıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı, 'UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ve ZARARLARI' nı ele aldığımız bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile mücadelede büyük hassiyet gösteren Küçücek Mahallemizin kıymetli gençlerine teker teker teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, gençliğimizi hedef alan ne varsa, karşısında sarsılmaz kaya olarak duracak, üzerimize düşenin en fazlasısını yaparak, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

TÜRK GENÇLİĞİ, DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME! "

Soyhan Sofuoğlu

MHP Akyazı İlçe Başkanı