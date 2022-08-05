Akyazı Belediyesi’nde sözleşme sevinci

Akyazı Belediyesi Ak Belde Anonim Şirketi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Akyazı Belediyesi Ak Belde Aş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre Ak Belde Aş. çalışanı 178 işçiye yılbaşına kadar yüzde 68 oranında zam yapıldı. İşçilere verilen zam yılbaşı sonrasında yüzde 93’e ulaşacak. Akyazı Belediyesi’nin sürekli 44 işçisi ise ayrıca imzalanan ek protokol ile yılbaşına kadar yüzde 65 oranında zam aldı. İşçilerin zam oranı yılbaşından sonra yüzde 98’e ulaşacak.

Akyazı Belediyesi Ak Belde Anonim Şirketi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Akyazı Belediyesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hak-iş Sakarya İl Başkanı ve Hizmet-iş Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, Ak Belde Aş. Genel Müdürü Feyzi Bora, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muhammet Atılgan, Akyazı Belediyesi Sendika Baş Temsilcisi Engin Eroğlu ve işçiler katıldı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre Akyazı Belediyesi Ak Belde Aş. çalışanı 178 işçinin günlük yevmiyesi 166 lira 80 kuruştan 280 liraya yükseldi. İşçilerin yılbaşına kadar aldıkları zam oranı yüzde 65 olurken, 1 Ocak 2023 sonrasında bu oran yüzde 93’e ulaşacak. Sözleşme kapsamında ayrıca işçilerin diğer yan ödemelerine yüzde 100’ün üzerinde artış yapıldı.

İmza töreninde ayrıca Akyazı Belediyesi sürekli işçileri için de ek protokol imzalandı. 01.01.2022 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden imzalanan ek protokol kapsamında 44 sürekli işçinin 200 lira olan yevmiyeleri 330 liraya yükseldi. İşçilerin yılbaşına kadar almış oldukları zam oranı yüzde 65 olurken 1 Ocak 2023 tarihinden sonra bu oran yüzde 98’e ulaşacak. Sözleşme kapsamında ayrıca işçilerin diğer yan ödemelerine 1 Ocak 2023 tarihinde enflasyon oranında artış yapılacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a işçiler adına teşekkür eden Hak-iş Sakarya İl Başkanı ve Hizmet-iş Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, “ Güzel bir sözleşmeye imza attık. Her zaman olduğu gibi Akyazı Belediyesi ile olan görüşmelerimiz çok güzel geçti. Belediye Başkanımız işçilerin haklarının korunması noktasında her zaman bizlere destek oluyor kendisine teşekkür ediyoruz. İşçilerimiz için hayırlı olsun” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Akyazı Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte gece-gündüz demeden sahalardayız. Hemşerilerimizin huzuru ve sağlığı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük pay sahibi olan işçi kardeşlerimizin ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için samimiyetimizi ortaya koyduk. Herkesin mutlu olacağı bir sözleşme imzalandığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 ay içerisinde asgari ücrete iki defa zam yaptığını hatırlatan Belediye Başkanı Soykan, “ Cumhurbaşkanımız asgari ücret konusunda büyük bir adım attı. Biz de onun yolunda ilerleyerek ülkemizin şartlarını ve belediyemizin imkânlarını göz önünde bulundurarak yaptığımız sözleşmeye göre; Ak Belde Aş. çalışanı 178 işçimizin günlük yevmiyesini 166 lira 80 kuruştan 280 liraya yükselttik. İşçilerimizin yılbaşına kadar aldıkları zam oranı yüzde 65 olurken, 1 Ocak 2023 sonrasında bu oran yüzde 93’e ulaşacak. Sürekli işçilerimizin 1 Ocak 2022’de imzalanan sözleşmeleri sonrasında asgari ücretin artması ve enflasyonu da göz önünde bulundurarak ek protokol imzalanmasına karar verdik. Bu protokol kapsamında da 44 sürekli işçimizin 200 lira olan yevmiyelerini 330 liraya yükselttik. İşçilerimizin yılbaşına kadar almış oldukları zam oranı yüzde 65 olurken 1 Ocak 2023 tarihinden sonra bu oran yüzde 98’e ulaşacak” ifadelerini kullandı.