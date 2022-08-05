Özkoç, "Akyazı'daki muhtarların ortak derdi; doğalgaz"

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç Akyazı’ya geldi ve Muhtarlarla buluştu.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un Akyazı’daki muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların dile getirdiği ortak sorun; ilçedeki mahallelere doğalgaz götürülmemesi oldu.

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç Akyazı’ya geldi ve Muhtarlarla buluştu.S

Muhtarlar derneği binasında gerçekleşen buluşmada Engin Özkoç önce Muhtarları dinledi, sonra Muhtarların sorularını cevaplayan bir konuşma yaptı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş’ın açış konuşmasının ardından Akyazılı Muhtarlar Milletvekili Özkoç’a Doğalgazı olmayan Mahallelere doğalgaz bağlantısı yapılmasını, maddi yetersizlikleri nedeniyle evlerine doğalgaz bağlatamayan vatandaşa maddi destek sağlanması konusunda, ormanı olan mahallelerin tekrar köy statüsüne dönüşmesi, Karacasu deresinin ıslahına ilişkin başlatılan çalışmanın tamamlanması konularında destek talebinde bulundular.

Muhtarları dinleyen ve sorunları ve sorularını bir bir not alan CHP Sakarya Milletvekili ve Grup başkanvekili Engin Özkoç, ilk olarak Karaca suyun ıslahıyla ilgili olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı telefonla aradı ve sürmekte olan çalışmayla ilgili bilgi aldı. Vali Kaldırım ayrıca hemen bir ekip gönderip yerinde inceleme yaptıracağını da söyledi.

Özkoç, Milletvekili olarak Sakarya’nın sorunlarını sürekli olarak Mecliste yaptığı konuşmalarla, verdiği önergelerle gündeme taşıdığını belirtti. Sakarya Milletvekillerinden bazılarının mecliste hiç konuşmadıklarını, önerge bile vermediklerini üzülerek söylüyorum dedi.

Vatan-Millet-Sakarya sloganı ile üstün bir gayretle Sakarya’yı Ankara’da Mecliste temsil etmeye çalıştığını da söyleyen Engin Özkoç, Sakarya’nın sanayisi, tarımı, turizmi ile Türkiye’nin en mükemmel İllerinden biri olduğunun altını çizdi ve iktidar olduklarında Sakarya’nın hak ettiği hizmetleri alacağına inandığını söyledi.

Engin Özkoç, görüşmesini tamamladıktan sonra Muhtarlar Derneğinden ayrılıp Akyazı Devlet Hastanesine gitti. Hastane yönetimi ile görüştükten sonra bazı hastaları ziyaret edip kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkoç daha sonra Sakarya’ya geri döndü.

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Akyazı ziyaretinde İl Başkanı Ecevit Keleş, İl Başkan yardımcısı Oğuz Curoğlu, Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu eşlik ederken, İlçe başkanı Mustafa Sağır, yönetim kurulu üyeleri Erdal Özsar ve Eyüp Yıldıztaş da misafirlerine ev sahipliği yaptılar.