AKYAZI BELEDİYESİ 1.SINIF OLDU

Buna göre Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Serdivan Geyve, Karasu, Akyazı, Erenler, Hendek 1.grup belediye statüsü kazandı.

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 5'e ayrılan belediye grupları TÜİK'in 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre yeniden düzenlendi. Buna göre Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Serdivan Geyve, Karasu, Akyazı, Erenler, Hendek 1.grup belediye statüsü kazandı.

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 5'e ayrılan belediye grupları Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre yeniden düzenlendi.

Belediye grupları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal-ekonomik gelişme durumları baz alınarak hazırlandı.

Yayınlanan karara göre:

Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup, nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup, nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup, nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

SAKARYA'DA HANGİ BELEDİYELER ETKİLENDİ

Buna göre Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Serdivan Geyve, Karasu, Akyazı, Erenler, Hendek 1.grup belediye statüsü kazandı.

Söğütlü, Kocaali, Ferizli, Pamukova, Arifiye ve Sapanca 2.Sınıf Belediye oldu.

Resmi Gazetede yayınlanan nüfus kriterlerini karşılayamamasına rağmen 2011'de 2.sınıf olan Akyazı, Geyve, Karasu ve Hendek ilçeleri "Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler" statüsünde değerlendirilerek bir üst basamağa yükseltildi ve 1.sınıfa çıktı.

Söğütlü, Kocaali, Pamukova, Arifiye ve Sapanca 2.Sınıf Belediye oldu. Bu listede de Söğütlü ve Pamukova'da önem arz eden belediyeler kategorisi ile basamak atlamış oldu.

Taraklı Kaynarca ve Karapürçek'te 3.sınıf belediye grubunda yer aldı.

BELEDİYE GRUPLANDIRMALARI NE İŞE YARIYOR?

Belediyelerin bu gruplandırmaları belediye gelirleri, yatırım teşvikleri ve çeşitli kriterler açısından büyük önem taşıyor. Grubu yüksek olan belediyelerin gelirleri ve hazineden aldıkları paylar artarken, çeşitli imkanlar açısından da avantaj sağlanıyor. Yani grubu yüksek olan belediyelerin gelirleri arttığı gibi, birçok avantaj da kazanmış oluyor.

Buna göre Sakarya'da 2011'de 4 olan 1.sınıf belediye sayısı 7'ye çıkarken 6 olan 2.Sınıf Belediye sayısı 7'ye çıktı.