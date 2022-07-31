AKYAZI ACELLE YAYLASI ŞENLİKLERİNDE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri’nin 33’üncüsü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı ve doyasıya eğlendiği şenliğin son günündeki etkinliklere Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı.

Üç gün boyunca Akyazı’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın keyifli vakit geçirdikleri şenlik alanında vatandaşları selamlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği ile birlikte düzenlediğimiz ve Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden olan Acelle Yayla Şenlikleri’nde siz değerli hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şenliği ve alanı güzelleştiren sizlersiniz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha da kalabalık bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada olduğu gibi her zaman yanımızda olan Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye bütün Akyazılılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyalliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan her türlü etkinliği destekleyeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “ Bu güzel etkinliği gerçekleşmesinde emekleri olan Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve Hanyatak Mahalle Muhtarımız Ahmet Acar’ı ve dernek yönetimini tebrik ediyorum. Bu şenliklere katılan ve bu coşkuyu bizlere hissettiren tüm hemşehrilerimi selamlıyorum. Akyazı bizim için çok özel ve her şeyin en güzelini hak ediyor. Değerli Başkanım Bilal Soykan ile birlikte el birliği ile güzel ilçemiz Akyazı’yı daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Yüce’nin ardından vatandaşları selamlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “ Bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yaylalar kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Burada değerli hemşehrilerimizin sıcaklığını ve coşkusunu bir kez daha hissetme fırsatı bulduk. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi. Konuşmaların ardından Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve protokol üyeleri vatandaşlar ile birlikte horon teperek coşkularına ortak oldu.

Önemli sanatçıların sahne aldığı şenlikte ayrıca ağalık seçimi de gerçekleştirildi. Acelle Yayla Şenlikleri Ağası Hüdaverdi Bahadır, Akyazılı İş adamları Ömer Peker ve Recep Yılmaz ile İş adamı İdris Caymaz adına seçime giren Akbalık Yağlı Güreşleri Ağası İbrahim Şahin’in katıldığı seçim çekilmeli bir şekilde gerçekleşti. Açık artıma şeklindeki seçimin sonunda 1 milyon 354 bin lira ile Akyazılı İş adamları Ömer Peker ve Recep Yılmaz ikilisi ağa olarak seçildi.

Acelle şenliklerinin son gününde Merkezi Sakarya’da bulunan KANAL 64 TELEVİZYONU şenlikleri canlı yayınlayarak izleyicilerine ulaştırdı.

Şenliklere çadırları ile katılan yaylacılar ve seyyar satıcılar yaylada adeta panayır havası yaşattılar.