Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 30-07-2022 01:45   Güncelleme : 30-07-2022 01:56

BAŞER 50. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE KUTLADI

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından Mali Müşavir Muzaffer Başer  bundan tam 50 yıl önce gönlünü kaptırdığı Perihan hanım ile  birbirlerine evet diyerek başlattığı mutlu beraberlik  dün tam yarım asrı geride bıraktı.

BAŞER 50. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE KUTLADI

Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından Mali Müşavir Muzaffer Başer  bundan tam 50 yıl önce gönlünü kaptırdığı Perihan hanım ile  birbirlerine evet diyerek başlattığı mutlu beraberlik  dün tam yarım asrı geride bıraktı.

Başer çifti bu mutlu günlerini  Kuzluk’taki evlerinin bahçesinde davet ettikleri yakın arkadaşları ile birlikte kutladı.

Başer çifti’nin bu elli yıllık beraberliklerinden gurur duydukları  Elif ve Erdal adlarında  iki evladı oldu.

Bu süre içinde mali müşavirliğinin yanında Türk Hava Kurumu başkanlığı başta olmak üzere ATSO meclis başkanlığı ve başka bir çok dernek ve kuruluşlarda da görev alan Muzaffer Başer  eğer başarılı olmuşsam bunda Eşim Perihan hanım ve çocuklarımın desteği çok oldu. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Başer çifti Ellinci evlilik yıl dönümlerine katılan arkadaşlarına bir de akşam yemeği ikramında bulundu.

BİZİM AKYAZI  yayın ekibi olarak Başer çiftinin evlilik yıl dönümlerini kutluyor, bundan sonra sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar geçirmeleri temennileri diliyoruz.

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