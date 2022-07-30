BAŞER 50. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE KUTLADI

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından Mali Müşavir Muzaffer Başer bundan tam 50 yıl önce gönlünü kaptırdığı Perihan hanım ile birbirlerine evet diyerek başlattığı mutlu beraberlik dün tam yarım asrı geride bıraktı.

Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından Mali Müşavir Muzaffer Başer bundan tam 50 yıl önce gönlünü kaptırdığı Perihan hanım ile birbirlerine evet diyerek başlattığı mutlu beraberlik dün tam yarım asrı geride bıraktı.

Başer çifti bu mutlu günlerini Kuzluk’taki evlerinin bahçesinde davet ettikleri yakın arkadaşları ile birlikte kutladı.

Başer çifti’nin bu elli yıllık beraberliklerinden gurur duydukları Elif ve Erdal adlarında iki evladı oldu.

Bu süre içinde mali müşavirliğinin yanında Türk Hava Kurumu başkanlığı başta olmak üzere ATSO meclis başkanlığı ve başka bir çok dernek ve kuruluşlarda da görev alan Muzaffer Başer eğer başarılı olmuşsam bunda Eşim Perihan hanım ve çocuklarımın desteği çok oldu. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Başer çifti Ellinci evlilik yıl dönümlerine katılan arkadaşlarına bir de akşam yemeği ikramında bulundu.

BİZİM AKYAZI yayın ekibi olarak Başer çiftinin evlilik yıl dönümlerini kutluyor, bundan sonra sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar geçirmeleri temennileri diliyoruz.