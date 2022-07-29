Saglık
Giriş Tarihi : 29-07-2022 15:20

KOLON KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

50-70 yaş aralığında olan kimselerin tarama için KETEM veya aile hekimlerine başvurmaları gerektiği de verilen  bilgilendirmede yer alıyor.

KOLON KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü  sağlık personelinden oluşturduğu üçer kişilik ekiplerle  çarşı içinde ve ve cami çıkışlarında vatandaşlarla bire bir görüşerek onları bağırsak kanseri hakkında bilgilendirerek erken teşhisin hayatlarını  kurtaracağı konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Ekipler erken teşhisin ise çok basit bir yöntemle evlerde kişilerin kendileri  tarafından yapılacağını söyleyerek, bunun için vatandaşlara buroşür ve malzeme dağıtıyorlar.

50-70 yaş aralığında olan kimselerin tarama için KETEM veya aile hekimlerine başvurmaları gerektiği de verilen  bilgilendirmede yer alıyor.

 

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