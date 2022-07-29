KOLON KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

50-70 yaş aralığında olan kimselerin tarama için KETEM veya aile hekimlerine başvurmaları gerektiği de verilen bilgilendirmede yer alıyor.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personelinden oluşturduğu üçer kişilik ekiplerle çarşı içinde ve ve cami çıkışlarında vatandaşlarla bire bir görüşerek onları bağırsak kanseri hakkında bilgilendirerek erken teşhisin hayatlarını kurtaracağı konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Ekipler erken teşhisin ise çok basit bir yöntemle evlerde kişilerin kendileri tarafından yapılacağını söyleyerek, bunun için vatandaşlara buroşür ve malzeme dağıtıyorlar.

50-70 yaş aralığında olan kimselerin tarama için KETEM veya aile hekimlerine başvurmaları gerektiği de verilen bilgilendirmede yer alıyor.