ATSO VE ADATIP HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve istihdamlarına avantaj sağlayan protokol, Özel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Pınar Erdağ ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Harun Bayrak arasında imzalandı.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Özel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesi arasında Kurumsal antlaşma protokolü imzalandı.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Hastane yönetimi arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde muayene, tetkik, genel ve özellikli ameliyatlarda%25 check –up uygulamalarına %40’a varan indirim uygulanacaktır.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve istihdamlarına avantaj sağlayan protokol, Özel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Pınar Erdağ ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Harun Bayrak arasında imzalandı.

Bayrak; Üyelerimizin faydaları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. BugünÖzel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesiile indirim protokolü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Protokolümüz kapsamında, Odamız üyeleri ve 1. derece yakınları, kurum kimliklerini gösterdiklerinde Özel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesi’nden alacakları sağlık hizmetlerinde avantajlı fiyatlarla faydalanabilecekler. Hizmetin sunulmasında katkıları olan Özel Adatıp Hastanesi Sakarya Şubesi Genel Müdür yardımcısı Önder Altun ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, protokolümüzün iki tarafa da hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.