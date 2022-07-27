Akyazı’da beton yol çalışmaları hızla sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışmaları Akyazı’da hızla sürüyor. Akyazı’nın yüksek mahallelerinde devam eden beton yol çalışmaları bölge modern yol güzergahlarıyla buluşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın yüksek mahallelerinde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizin farklı mahallelerinde toplam 50 kilometre beton yol çalışması yapılacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışmaları Akyazı’da hızla sürüyor. Akyazı’nın yüksek mahallelerinde devam eden beton yol çalışmaları bölge modern yol güzergahlarıyla buluşuyor. Ekiplerin Mansurlar Mahallesi’nde devam eden çalışmalarını inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin yüksek mahallelerinde büyük bir çalışma başladı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan beton yol çalışması kapsamında farklı mahallelerde toplam 50 kilometrelik bir yol ağı yenilenmiş olacak. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. El birliği ile ilçemiz ve vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.