Gümüşbaş’tan Başkan Soykan’a veda ziyareti

​​​​​​​Akyazı’daki görev süresini tamamlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Akyazı’daki görev süresini tamamlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’daki görev süresini tamamlayan ve İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Semih Gümüşbaş ile bir araya geldi. Veda için kendisini ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı Gümüşbaş’a Akyazı’daki hizmetleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Soykan, “ İlçemizde görev yaptığı sürede önemli çalışmalara imza atan Jandarma Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’a yeni görev yerinde başarılar diliyorum. İlçenin huzuru ve güvenliği için örnek çalışmalara imza atan komutanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi ile çalışmaktan memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı. Başkan Soykan günün anısına Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’a hediye takdim etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’a çalışmalarında verdikleri destekler için teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Akyazı’da çalışmış olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.