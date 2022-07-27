ACELLE ŞENLİKLERİ HAFTA SONU

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Güzelleştirme Derneğince düzenlenen geleneksel hale gelen ve bu sene 33'cüsü gerçekleşecek olan Acelle Yaylası Kadırga şenliği şimdiden heyecan yaratmaya başladı.

Geleneksel hale gelen Acelle Yayla Şenliği bu yıl 33'üncü kez gerçekleşecek. Konserler, eğlenceler dahilince 29-30-31 Temmuz tarihlerinde dopdolu geçmesi beklenen Acelle Yayla Şenliği'ne tüm vatandaşlar davet edildi.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Güzelleştirme Derneğince düzenlenen geleneksel hale gelen ve bu sene 33'cüsü gerçekleşecek olan Acelle Yaylası Kadırga şenliği şimdiden heyecan yaratmaya başladı.

3 GÜN ARALIKSIZ ŞENLİK VE EĞLENCE!

Türkiye'nin önemli şenliklerinden biri haline gelen 33'üncüsü Acelle Yaylası Kadırga şenliği bu sene 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu seneye özel çocukların kadırga şenlğini tanıması ve

benimsemesi için şişme oyun grupları, palyaçolar, animasyonlar ve birçok oyun grupları özel olarak getirilecek.

RECEBİM, TANER EYÜPOĞLU... GİBİ İSİMLER KONSER VERECEK!

3 gün 3 gün gece sürecek olan etkinliklerde Karadenizin sevilen sanatçıları Sinan Yılmaz, Recebim, Adnan Yılmaz, Ebihan Altunay, Sibel Kızıl, Deniz Mercan, Taner Eyüpoğlu, Mehmet Yılmaz, Sabahattin Yanık, Ramazan Kuzu, Volkan Aslan sahne alacak.