SGB Başkanı Çetin’den 24 Temmuz mesajı

​​​​​​​‘Özgür basın herkese lazım’

‘Özgür basın herkese lazım’

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Özgün basın bir gün herkese lazım olabilir. Basının hür ve özgür olması topluma katkı sağlayacağı gibi demokrasinin de vazgeçilmez bir gereğidir” dedi.

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını ve ekonomik krizin tüm basını etkilediğini ama özellikle girdi maliyetleri artan yazılı basının çok daha zor günler yaşamasına yol açtığını ifade eden Çetin, “Bir taraftan ekonomik sıkıntı, diğer taraftan TBMM'de görüşülmesi ertelenen 40 maddelik, ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ yasalaşması halinde çok daha büyük sorunlara yol açacak. Mesleki sorunların yanında yine bir çok meslektaşımız işsiz kalacak” dedi.

Ertelenen kanun teklifinin basının daha da özgür olmasının yanı sıra daha fazla desteklenmesine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizen Çetin şunları belirtti; “Önüne gelenin gazeteci olmasının önüne geçilmesi için de ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ biran önce çıkarılmalı. Basın mesleğinin istismara açık bir meslek halinden kurtulabilmesi açısından da tüm meslek örgütlerinin birlik içinde mücadele vermeleri gerekir. Böylelikle her kesimin değil bizlerin de şikayetçi olduğu haberciliği tehdit ve şantaj haline getirmiş olanlar böylelikle engellenebilir.

Mesleki sorunlarımızın en aza indiği, her gazetecinin gerçeği çarpıtmadan, gizlemeden haberini ve görüşlerini özgürce yansıtabileceği günlere en kısa sürede kavuşmak dileğiyle tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Unutmayın! Özgür basın, herkese lazım. Basının ne iktidarı, ne de muhalefeti olur. Gerçek özgür basın milletin sesidir”.