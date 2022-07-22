Tayini çıkan Yüzbaşı Gümüşbaş’a veda yemeği

İlçe Jandarma Komutanlığına tayini çıkan Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’a Akyazı Ziraat Odası ve Ticaret Borsası birlikte bir veda yemeği verdiler.

İki yıla yakın zamandır Akyazı Jandarma Bölük Komutanlığı görevini başarıyla yaparken İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına tayini çıkan Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’a Akyazı Ziraat Odası ve Ticaret Borsası birlikte bir veda yemeği verdiler.

Ziraat Odası ve Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar’ın ev sahipliği yaptığı veda yemeğine Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Oda ve Borsanın Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Samimi bir ortamda geçen yemekte Ali Şener Bayraktar Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’ın Akyazı’ya verdiği hizmetleri için teşekkür etti ve yeni görevinde de başarılar diledi.