ÖMER YİĞİT DELİKANLI OLDU

İşgören ailesi evlatlarını sünnet ettirmenin mutluluğunu düzenledikleri düğün töreni ile yakınları ve sevenleri ile paylaştı.

Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesi Halkından Hüseyin ve Özlem İşgören’in biricik evlatları Ömer Yiğit İşgören sünnet olarak erkekliğe ilk adımını atmış oldu.

İşgören ailesi evlatlarını sünnet ettirmenin mutluluğunu düzenledikleri düğün töreni ile yakınları ve sevenleri ile paylaştı.

Dedesi Merhum Necati İşgören ve Babaannesi Vahide İşgören, Diğer Dedesi sanayi esnaflarından Mehmet Yılmaz ve Anne annesi Güler Yılmaz’ın da torunu olan Ömer Yiğitİn düğününe kalabalık bir davetli katıldı.

Batakköylü düğün salonunda yapılan düğünde semazen gösterilerine de yer verildi.