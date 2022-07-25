KARAPÜRÇEK'TE CİNAYET

Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde yolda karşılaşan iki kuzen arasında çıkan kavgada, 31 yaşındaki Muhammet G. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonrası

Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde yolda karşılaşan iki kuzen arasında çıkan kavgada, 31 yaşındaki Muhammet G. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta karşılaşan iki kuzen arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavgada 31 yaşındaki Muhammet G. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı şahsı ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

31 yaşındaki Muhammet G. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan yakınları Akyazı Devlet Hastanesi’ne akın etti.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırgan kuzeni yakalamak için çalışma başlattı.

CENAZE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARASINDA DEFNEDİLDİ

Cinayet kurbanı Muhammet Geyve öğlen namazına müteakip evinde alınan helalliğin ardından Yazıgürgen merkez camiinde getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Geyve aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Toprağa verilen Muhammet Geyve’nin yakınları ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan Cinayet zanlısı Y.G. ile birlikte diğer 3 kişinin gözaltılar devam ettiği öğrenildi.