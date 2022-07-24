PAK VE TURHAN AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

​​​​​​​Aslen Yalova ilinden olup Akyazı’da en uzun süre görev yapan ve her Akyazı’lının büyük sevgisini kazanan Emekli Polis Memuru Ayhan Pak kızını evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslen Yalova ilinden olup Akyazı’da en uzun süre görev yapan ve her Akyazı’lının büyük sevgisini kazanan Emekli Polis Memuru Ayhan Pak kızını evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ali ve Taştan Turhan çiftinin yakışıklı delikanlısı Sabri Turhan ile Ayhan ve Gülay Pak çiftinin güzel kızları Melike Pak dün gece Yağcılar mahallesindeki ELLİ4 Park kır bahçesinde düzenlenen muhteşem bir düğün töreni ile mutluluğa evet dediler.

Oldukça kalabalık bir davetli önünde düzenlenen düğünde gençlerin nikahını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kıydı. Başkan Soykan Nikah defterini mutluluk dilekleri ile Gelin hanıma verirken genç çiftlere bir de Kuran-ı Kerim hediye etti.

Her iki ailenin yakınları ve sevenlerinin katıldığı düğünde takı merasimi sonrası oynanan mahalli oyunlarla hem gençler ve hem de davetliler geceye renk kattılar.

BİZİM AKYAZI Ailesi olarak Pak ve Turhan ailelerini tebrik ederken genç çiftlere de kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz.