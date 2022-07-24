BAŞKAN SOYKAN GENEL BAŞKAN ŞEMSİ BAYRAKTAR’I ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı Ankara’da ziyaret etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı Ankara’da ziyaret etti.

Bir dizi program için Ankara’ya giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ederek, Akyazı’da gerçekleştirilen çalışmalar ve ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Soykan, “ Ülkemizin önemli kuruluşlarından olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Genel Başkanı değerli hemşehrimiz ve ağabeyimiz Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ettim. Akyazı için attığımız her adımda yanımızda olan ve bize desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başkanımıza teşekkür diyorum. Akyazı’mızı daha da güzelleştirmek için el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Kendisine misafirperverliklerinden ve ilçemize olan katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bilal Soykan’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden TZOBB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “ Değerli Başkanımızı burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Akyazı’daki hizmetlerini ve çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Kendisine ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.