SEMRA VE GÖKHAN MUTLULUĞA EVET DEDİLER

CHP İL Başkanı Ecevit Keleş’in de katıldığı düğün töreni siyaset ve iş dünyası ile her iki ailenin yakınlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğunu bir araya getirdi.

Akyazı’nın on parmağında on marifetli kızlarından bir olan Nurettin ve Fatma Kara’nın güzel kızları Semra Kara ile Eyüp Akın ve Semra Öktem çiftinin yakışıklı delikanlısı ile Sakarya Erenler Şaheser düğün ve Balo salonunda düzenlenen düğünde hayatlarını birleştirdiler.

CHP İL Başkanı Ecevit Keleş’in de katıldığı düğün töreni siyaset ve iş dünyası ile her iki ailenin yakınlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğunu bir araya getirdi.

Nikah ve takı merasimi sonrası müzik eşliğinde oynanan mahalli oyunlara eşlik eden davetliler genç çiftlerin bu mutlu gecelerine renk kattılar.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Öktem ve Kara Ailelerini tebrik eder, Gökhan ve Semra Öktem çiftine kuracakları yeni yuvalarında sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletiriz.