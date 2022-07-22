AKYAZI’LI BADMİNTONCULAR FİNALE DOĞRU

Milli takım antrenörü Adnan Bak şampiyonada mükemmel maçlar çıkararak rakiplerine şans tanımayan sporcularından bir aksilik olmadığı taktirde şampiyonluk beklediğini söyledi.

31-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankarada yapılan U 19 open uluslararası müsabakalarda ilimizi temsil eden Zülal Pekez ve Hüseyin Akif Koç adım adım finale doğru gidiyor.

ilk maçını 2-1 kazanan milli badmintoncularımız Zülal Pekez ikinci maçını da kazanarak finale bir adım daha yaklaşırken diğer badmintoncumuz Hüseyin Akif Koç’ta ilk iki maçını kazandı.

Milli takım antrenörü Adnan Bak şampiyonada mükemmel maçlar çıkararak rakiplerine şans tanımayan sporcularından bir aksilik olmadığı taktirde şampiyonluk beklediğini söyledi.