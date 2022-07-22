Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 22-07-2022 18:02

AKYAZI’LI BADMİNTONCULAR FİNALE DOĞRU

Milli takım antrenörü Adnan Bak şampiyonada  mükemmel maçlar çıkararak rakiplerine şans tanımayan  sporcularından bir aksilik olmadığı taktirde şampiyonluk beklediğini söyledi.

AKYAZI’LI BADMİNTONCULAR FİNALE DOĞRU

31-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankarada yapılan U 19 open uluslararası müsabakalarda ilimizi temsil eden  Zülal Pekez ve Hüseyin Akif Koç  adım adım finale doğru gidiyor.

ilk maçını 2-1 kazanan milli badmintoncularımız  Zülal Pekez ikinci maçını da kazanarak finale bir adım daha yaklaşırken diğer badmintoncumuz Hüseyin Akif Koç’ta ilk iki maçını kazandı.

Milli takım antrenörü Adnan Bak şampiyonada  mükemmel maçlar çıkararak rakiplerine şans tanımayan  sporcularından bir aksilik olmadığı taktirde şampiyonluk beklediğini söyledi.

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