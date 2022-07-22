AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİ AĞASI ÖZTÜRK'TEN BASINA TEŞEKKÜR YEMEĞİ

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemek sonrası konuşan Ağa Mehmet Öztürk düzenledikleri organizasyonda Akyazı Basınının büyük desteklerini gördüklerini söyledi

Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Pehlivan güreşlerinin son 3 yıldır güreş ağalığını yürüten ve son güreşlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, ve bu yıl ağalık bayrağını devreden Akyazı Belediye Başkan yardımcısı İş adamı Mehmet Öztürk Akbalık güreşlerine katkı sağlayan yazılı ve görsel basının Akyazı temsilcilerine Şerefiye Alabalık tesislerinde bir teşekkür yemeği verdi.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemek sonrası konuşan Ağa Mehmet Öztürk düzenledikleri organizasyonda Akyazı Basınının büyük desteklerini gördüklerini söyledi ve teşekkürü fazlası ile hak eden değerli basın çalışanlarına bu teşekkürü bir yemekle vermek istedim. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Dedi.

Ağa Mehmet Öztürk Akbalık güreşlerinin tarihine ışık tutacak ve belge niteliği taşıyan bir kitapçık bastırma isteğinde olduğunu söyledi. Elinde bilgi, belge ve resim olan basın mensuplarından da bu konuda destek talebinde bulundu.

Gazeteciler adına konuşan Kenan Certel de Ağa Mehmet Öztürk’e teşekkür ederek Akbalık güreşleri tarihine katkı sağlayacak kitapçık için destek sağlarız dedi.