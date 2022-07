Yöndemir kardeşlerden As Akyazı’ya destek

As Akyazıspor kulübü başkanı Şamil Türkan beraberinde yönetim kurulu başkanvekili Sedat Can Özsoy ile birlikte İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmekte olan Akyazılı iş insanları Yöndemir kardeşleri ziyaret edip As Akyazıspor için destek talebinde bulundular.

Marfom sünger, eksan mekanizma ve Marmara malzemecilik şirketlerinin Akyazılı sahip ve yöneticileri olan Murat, Bülent ve Cüneyt Yöndemir’i iş yerlerinde ziyaret ederek kendilerine As Akyazıspor’un forması hediye ettiler ve stat reklamı için sponsorluk tekliflerine olumlu cevap aldılar ve Akyazılı işadamları ile bir yıllık anlaşma yaptılar.

As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Akyazılı iş insanlarımız Yöndemir kardeşlere kulübümüze verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Bütün Akyazılı iş insanlarımızdan da kulübümüze destek bekliyoruz”

As Akyazıspor başkanı Şamil Türkan ve başkanvekili Sedat Can Özsoy’un İstanbul ziyaretinde Siyaset ve İş insanı, aynı zamanda Süper lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan’ın babası Osman Karaoğlan (Duba) önderlik yaptı.