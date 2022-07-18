Öz İplik İş’te Kongre Mustafa Doğan Yeniden Başkan

​​​​​​​Öz İplik İş Akyazı Şubesi 2.Olağan Genel Kurulu 17 Temmuz 2022 tarihinde 54 park tesisleri kongre salonunda gerçekleştirildi. Yapılan Kongrede Mustafa Doğan yeniden başkan seçildi

Öz İplik İş Akyazı Şubesi 2.Olağan Genel Kurulu 17 Temmuz 2022 tarihinde 54 park tesisleri kongre salonunda gerçekleştirildi. Yapılan Kongrede Mustafa Doğan yeniden başkan seçildi

Öz İğlik İş Akyazı Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığını Muzaffer Birdoğan yaptı. Divan Başkan Yardımcılığında Engin Osmanoğlu, İsmail Demirkoparan, Divan kâtipliğinde ise Firdes Akçay, Elanur Saktan yer aldı.

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi AY’a bir çiçek takdiminde bulunan delegeler salonda genel başkanı “İşte başkan işte sendika”, “Akyazı seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşıladılar.

Saygı duruşu ve İstiklar marşının okunmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye Öz İplik İş genel başkanı Rafi Ay geldi.

Genel Başkanımız Rafi AY, Akyazı Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şunları kaydetti; Akyazı geren doğası gerekse termal sularıyla tabiri caizse adeta cennetten bir köşe,Bu güzel ilçede bizleri ağırlayan Akyazılı emekçi kardeşlerimize teşekkür ederim.Bilinmdiği gibi Asgari ücrete devletimiz güncelleme yaptı tabiki TUİK hesaplarına göre,Biz sendikalar yasa gereği yılda bir toplu sözleşme yapıyoruz Devletin yaptığı güncellemeyi işverenlerimizden de bekliyoruz dedi.

EYT Hakkındada konuşan Genel başkan Rafi Ay Emekli olanlara çok erken diyorlar 30 yaş üstünüde özellikle Devlet Kurumları dahi işe almıyor peki 30 yaş üstü olup yeni bir işe girecek emekçimiz ne yapacak şimdilerde bir çalışma var umutlu olmak istiyoruz dedi. Genel başkan Ay Emekçi işe girdiği gün itibarıyla kazandığı haklara sahiptir,SGK Kurumlarının hesaplarına baksınlar Emekli maaşlarımı yoksa genel giderler mi bu kurumları zorda bırakıyor ifadelerini kullandı

Akyazı Şubemizin 2.Olağan Genel Kurulunda Faaliyet Raporunu Saime Elma, Denetim Kurulu raporunu ise Murat Gündüz Yüce okudu.Okunan raporlar ibra edildikten sonra seçimlere gidildi

Mustafa Doğan Şube Başkanı Seçildi

Yapılan Olağan Genel Kurul seçimleri sonucunda tek liste ile Mustafa Doğan şube başkanlığına seçilirken, şube yönetim kurulu üyeliklerine ise Saime Elma, Aydın Tellioğlu, Mustafa Genç, Nurdan Ağırlar seçildi.

Denetim kuruluna Adem Biçer, Abdurrahman Çelik, Mustafa Aydın. Disiplin kuruluna ise Cevat Özdemir,Murat Kardeş ve Murat Gündüz Yüce seçildiler,

Mustafa Doğan,Saime Elma,Aydın Tellioğlu, Cevat Özdemir,Kadir Meriç, Seyhan Pirinç, Murat Kardeş,Türkan Çaklı, Murat Gündüz Yüce, Abdurrahman Çelik, Nurdan Ağırlar ve Muhmet Sedat Ulukan üst kurul delegesi oldular

Şube Genel Kuruluna Öz İlip İş Genel Başkan Rafi AY, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Genel Sekreteri Samet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman, Akyazı Şubesi Yönetimi, Öz İplik İş Sendikası çevre illerde bulunan teşkilatının başkan ve yöneticileri, delegeler ve basın mensupları katıldı.