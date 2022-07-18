Her gün biraza daha kızarıyoruz Bu gün 60 vaka

​​​​​​​Uzun süre sonra Koronavirüs salgın hastalığı yeniden başladı, Risk haritasında Son günlerde Akyazı her geçen gün daha çok kızarmaya başladı. İlçede bugün gün 60 yeni vaka tespit edildi.

Uzun süre sonra Koronavirüs salgın hastalığı yeniden başladı, Risk haritasında Son günlerde Akyazı her geçen gün daha çok kızarmaya başladı. İlçede bugün gün 60 yeni vaka tespit edildi.

Son günlerde Sağlık bakanlığı ve uzmanların Koronavirüs Salgın hastalığı konusunda uyarılar yaparken, Pozitif vaka sayılarıda her gün artmakta.

Akyazı’da son günlerde Hayat Eve Sığar uygulamasında risk haritası kızarırken yapılan testler sonucu her geçen gün Koronavirüs salgın hastalığı tespit sayısı artmakta.

20’lerle başlayan ve bu gün itibarıyla yapılan testler sonuçları sonrası 60 kişinin Koronavirüs salgın hastalığına yakalandığı tespit edildi

Akyazı risk haritasında İlçe merkezinin dışında Kuzuluk,Küçücek ve Dokurcun en çok kızaran Mahalleler arasında bulunuyor.