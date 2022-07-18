Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 18-07-2022 00:59   Güncelleme : 18-07-2022 01:02

Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

​​​​​​​Akyazı Batakköy yolu Merkez Mezarlığı yakınlarında Otomobil ile Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Ambulansla Hastaneye kaldırıldı

Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Akyazı Batakköy yolu Merkez Mezarlığı yakınlarında Otomobil ile Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Ambulansla Hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Batakköy yolu üzerinde 54 ES * plakalı otomobil, Karacasu Caddesi'ne dönüş yaparken karşı yönden gelen 54 ADZ * plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere düştükten sonra metrelerce sürüklenen Motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı

Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Ağır yaralanan Motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

ETİKETLER: